Sturgeon insiste a Johnson en que acepte un nuevo referéndum de independencia para Escocia

Actualizado 14/12/2019 17:20:12 CET

LONDRES, 14 Dic. (Reuters/EP) -

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha insistido este sábado al primer ministro británico, Boris Johnson, en que reconozca que los resultados obtenidos por su Partido Nacional Escocés (SNP) en las últimas elecciones son un mandato de facto para la celebración de un segundo referéndum de independencia en Escocia.

El SNP consiguió 48 de los 59 escaños escoceses en el Parlamento británico, un resultado que consolida a Sturgeon, a pesar de que Johnson le trasladó este viernes su completo rechazo a un nuevo plebiscito. Sturgeon, de visita en Dundee, ha asegurado que se comportó con "firmeza" frente al primer ministro a la hora de defender este referéndum.

"No se puede forzar a una nación a aceptar su visión del mundo cuando ésta ha dejado muy claro que no comparte dicha visión. Los resultados no pueden dejar más claro que Escocia no quiere un gobierno de Boris Johnson, no quiere abandonar la Unión Europea y quiere poder determinar su propio futuro, depare lo que depare", ha explicado en declaraciones recogidas por el diario escocés 'The Herald'.

"Así que le recomiendo que se centre en la realidad: las elecciones de esta semana han supuesto un momento histórico para Escocia", ha declarado. "Está claro que Escocia quiere un futuro distinto al que ha elegido el resto de Reino Unido", ha añadido en relación a la decisión mayoritaria de salir de la Unión Europea. "Nosotros", ha insistido, "queremos decidir nuestro propio futuro".

Sturgeon ya había mostrado antes de los comicios su intención de celebrar dicha cita en 2020, y tiene previsto publicar la próxima semana su "detallada" argumentación "democrática" para justificar un traspaso de competencias y avanzar hacia esa nueva convocatoria, que "debe ser responsabilidad del Parlamento escocés", informa la BBC.