Suecia descarta enviar tropas a Ucrania tras la ratificación de Hungría a su entrada en la OTAN

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha descartado este martes enviar tropas a Ucrania y ha señalado que se ceñirá a la entrega de equipamiento militar tras la ratificación del Parlamento de Hungría a la entrada del país en la OTAN.

"Actualmente no estamos pensando en ello", ha dicho el mandatario en declaraciones a la cadena de televisión SVT después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera no descartar el envío de tropas a Ucrania a pesar de que no exista consenso al respecto en el seno de la Alianza. "Haremos todo lo necesario para asegurarnos de que Rusia no gane esta guerra", señaló Macron.

"Respeto el deseo de Francia de ayudar a Ucrania. Pero ahora ayudamos a Ucrania de otra manera, suministrándole equipos avanzados", ha manifestado Kristersson, que ha afirmado que esta cuestión "no está sobre la mesa ahora mismo".

En este sentido, ha aseverado que "si un país quiere enviar tropas a otra parte del mundo, esto no afectará a la OTAN". "La tradición francesa no es la tradición sueca", ha sostenido.

Con el visto bueno dado por Hungría el lunes, Suecia salva así su último escollo para entrar en la OTAN tras las primera reticencias de Turquía, que acusó a los nórdicos de dar cobijo a grupos kurdos considerados terroristas por Ankara, y Hungría, a quien no sentaron nada bien las críticas suecas a su sistema democrático.