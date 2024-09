Suiza reconoce el Holodomor como un "genocidio" contra el pueblo ucraniano

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Suiza ha aprobado este martes el reconocimiento del Holodomor, nombre con el que se conoce a la fuerte hambruna que devastó a la población ucraniana entre 1932 y 1933 bajo la Unión Soviética de Iosif Stalin, como un "genocidio" contra el pueblo de Ucrania.

La Cámara Baja del Parlamento ha dado el visto bueno a la moción con 123 votos a favor y 58 en contra, una decisión que llega después de que Alemania y el Parlamento Europeo hayan tomado medidas similares al respecto durante los últimos años.

El conservador Partido Popular de Suiza (SVP) ha votado en contra de la moción al considerar que la decisión de establecer si se cometió o no un genocidio entonces es competencia de la Justicia internacional y no de los países. "Suiza no determina si se produjo un genocidio y no debe dejar que el país sea instrumentalizado", ha indicado la diputada Monika Ruegger.

Se estima que el Holodomor se saldó con la muerte de unas 4 millones de personas en tan solo un año debido a la hambruna. Entre las víctimas mortales se encontraban millones de kazajos y miles de ciudadanos rusos.