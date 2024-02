Sunak critica al presidente de la Cámara de los Comunes por la votación sobre la enmienda de Gaza

Archivo - El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci - Archivo

Recuerda que la posición oficial de Reino Unido sobre la situación en Gaza es una pausa humanitaria

Hoyle se disculpa con el portavoz parlamentario del SNP mientras crece una moción de censura en su contra



MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha criticado este jueves al presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, por su manejo de la votación que se llevó a cabo en la víspera de la enmienda no vinculante aprobada e impulsada por el Partido Laborista, que pedía un alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Parece que se han cambiado los procesos habituales y la forma en que funciona la Cámara de los Comunes. Ahora, tengo entendido que el presidente se ha disculpado por eso y va a reflexionar sobre lo sucedido", ha indicado, tildando de "muy preocupante" lo sucedido.

Sunak ha recordado que el Parlamento es un lugar de debate. "Solo porque algunas personas quieran acabar con eso con intimidación o comportamientos agresivos no debemos ceder", ha agregado, según ha recogido la cadena británica Sky News.

Asimismo, ha dejado clara la posición oficial de Reino Unido sobre la situación en la Franja de Gaza: una pausa humanitaria es la opción más plausible para aumentar la ayuda humanitaria y rescatar a los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Cámara de los Comunes aprobó en la víspera una enmienda laborista no vinculante a un texto presentado por el Partido Nacional Escocés (SNP) que pedía un "alto el fuego humanitario" en Gaza, si bien eliminaba aspectos controvertidos del texto original, como una referencia al "castigo colectivo del pueblo palestino".

La polémica se produjo después de que Hoyle eligiese votar primero el texto laborista frente a otra enmienda alternativa presentada por el Ejecutivo que pedía una "pausa humanitaria" en Gaza pese a que el procedimiento indica que primero ha someterse a votación la del Gobierno en un día de debate liderado por la oposición.

En respuesta, la líder del Partido Conservador en la Cámara, Penny Mordaunt, afirmó que retiraban su iniciativa en señal de protesta y que sus diputados no acudirían a la votación. Más tarde, el líder del SNP, Stephen Flynn, le pidió a Hoyle que, en virtud de su derecho como líderes del debate y ante la retirada del texto del Ejecutivo, se iniciase la votación de su moción.

Ante la negativa, muchos conservadores y miembros del partido escocés abandonaron la sesión e intentaron reunir a la Cámara a puerta cerrada, sin éxito, por lo que la iniciativa laborista salió adelante con la aprobación verbal de los diputados que quedaban en la sesión.

HOYLE SE DISCULPA NUEVAMENTE

Hoyle se ha disculpado este jueves nuevamente con el portavoz parlamentario del SNP, Stephen Flynn, mientras crece el apoyo a una moción de censura para destituirle en medio de las acusaciones de que había favorecido al Partido Laborista.

"Lo lamento. Me disculpo con el SNP. Me disculpo y me disculpo también con la Cámara. Cometí un error. Todos cometemos errores", ha señalado tras una jornada de votación en la víspera que acabó con un motín por parte de los conservadores y miembros del partido escocés.

Hoyle, no obstante, ha defendido su decisión argumentando que que recibió información "alarmante" sobre la seguridad de los diputados. "He sido testigo, aunque no compartiré detalles, y los detalles de las cosas que me han llevado son absolutamente aterradores para todos los miembros de esta Cámara. Tengo un deber de cuidar a los miembros", ha aseverado.

Flynn, por su parte, ha subrayado que Hoyle ya no cuenta con las capacidades necesarias para ocupar el cargo de 'speaker'. De hecho, ha firmado una iniciativa de moción de censura en su contra que cuenta ya con alrededor de 63 nombres, fundamentalmente de conservadores y diputados del SNP.