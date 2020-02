Los suníes aceptan por ahora la oferta del Gobierno indio para levantar una conflictiva mezquita en Ayodhya

Publicado 21/02/2020 11:38:19 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad suní del estado indio de Uttar Pradesh ha aceptado provisionalmente este viernes los terrenos ofrecidos por el Gobierno para levantar una mezquita en la localidad de Ayodhya, uno de los grandes epicentros de las tensiones históricas entre hindúes y musulmanes en el país asiático.

El último episodio de esta disputa, cuyos orígenes datan del siglo XIX, tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando el Tribunal Supremo de India concedió a un grupo hindú la potestad para levantar un templo en esta localidad.

Para apaciguar los ánimos, las autoridades también ofrecieron a los suníes una parcela de cinco hectáreas para levantar una nueva mezquita, considerada una "indemnización simbólica" por la destrucción a manos de una turba hindú de la mezquita de Babur, en 1922, el inicio de una de las revueltas religiosas más sangrientas de la historia del país, que dejó más de 2.000 muertos.

Este viernes, la junta suní del estado de Uttar Pradesh ha decidido aceptar provisionalmente el terreno ofrecido por el Gobierno indio, según ha explicado su presidente, Zufar Faruqui, quien ha matizado que la aprobación ha ocurrido por motivos estrictamente judiciales que nada tienen que ver con la postura oficial de la junta, que será concretada a lo largo de este fin de semana.

"Sencillamente es que no queríamos caer en un acto de desobediencia. Nosotros no tenemos la capacidad de rechazar una decisión del Supremo", ha explicado Faruqui, quien ha anunciado que la junta se reunirá el próximo lunes para expresar su posición al respecto, según informa el diario 'Times of India'.