El Supremo israelí ordena a las autoridades facilitar visitas del CICR a detenidos tras incumplir una sentencia previa

Archivo - Autobuses de transporte de prisioneros estacionados frente a la prisión militar israelí de Ofer - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo israelí ha fallado este domingo que Israel ha incumplido una sentencia previa de la propia corte acerca de las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a personas detenidas, exhortando a las autoridades israelíes a facilitar "con la debida celeridad" estas operaciones.

"Las partes demandadas están obligadas a permitir, con la debida celeridad, las visitas de Cruz Roja a los centros de detención", zanja el fallo judicial, que recuerda que "han transcurrido más de tres meses desde que se dictó la resolución".

El Supremo, que ha respondido así a la demanda presentada por cuatro organizaciones de Derechos Humanos, ha instado a las autoridades israelíes a aclarar "si se han completado todas las acciones necesarias para organizar dichas visitas" antes del próximo 11 de octubre.

"Para esa fecha deberán informar sobre las visitas programadas e incluso sobre aquellas que ya se hayan llevado a cabo, en la medida en que esto haya ocurrido", han agregado el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit; el vicepresidente, Noam Sohlberg, y la magistrada Daphne Barak-Erez.

El CICR no ha podido acceder a los detenidos en centros de detención israelíes desde octubre de 2023, pese a que su delegación para Israel y los Territorios Ocupados de Palestina mantuvo a inicios de septiembre una reunión técnica, una evaluación y un recorrido por un centro de detención militar en Israel.

Este incluyó, según la propia entidad, "conversaciones constructivas con las autoridades responsables de la detención y un recorrido por partes de las instalaciones", no así encuentros ni contacto directo alguno con detenidos.

"Esta reunión es un paso en la dirección correcta hacia la reanudación de las visitas adecuadas a los detenidos en centros de detención israelíes. El CICR seguirá debatiendo las modalidades de dichas visitas con todas las autoridades pertinentes para hacer posible su reanudación", declaró entonces el jefe de la delegación, Julien Lerisson.