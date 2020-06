Suspendidos dos policías de Nueva York por herir de gravedad a un hombre de 75 años al dispersar una protesta

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, han sido suspendidos tras herir de gravedad a un hombre de 75 al empujarle contra el suelo durante la dispersión de las protestas contra la muerte hace casi dos semanas del ciudadano de raza negra George Floyd, y por la que han sido imputados cuatro agentes de Policía.

Aunque la primera versión oficial del incidente aseguraban que el hombre, no identificado, aunque de raza blanca, se había "tropezado", las imágenes captadas por la cadena local WBNO muestran como se golpea la cabeza contra el suelo y comienza a sangrar abundantemente por un oído tras suelo tras recibir un empujón de dos agentes de Policía.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET