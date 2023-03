Tailandia aprueba el tratado de extradición con Rusia

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Tailandia ha avalado este miércoles el tratado de extradición con Rusia, una medida que ha sido puesta sobre la mesa a medida que llegan al país asiático ciudadanos procedentes de Rusia en un intento por evitar ser reclutados en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El tratado, según las autoridades, busca "aumentar la cooperación para hacer frente a la criminalidad". La portavoz del Gobierno, Rachada Dhnadirek, ha señalado que este tratado "concuerda" con los alcanzados con otros países.

Así, ha precisado que el pacto no requiere la aprobación del Parlamento dado que "no afecta el territorio, la economía, la sociedad o el comercio y la inversión de Tailandia", según informaciones del diario 'The Nation'.

Miles de rusos tratan de evitar el reclutamiento y, desde el inicio de la guerra, muchos de ellos se han desplazado hasta Tailandia. En febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó al Ministerio de Justicia suscribir un acuerdo de extradición con Tailandia.