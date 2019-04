Tajani afea que se vean las elecciones europeas como una "especie de juego" en la prórroga del Brexit

Publicado 10/04/2019 20:37:59 CET

BRUSELAS, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento Europeo, el conservador italiano Antonio Tajani, ha criticado este miércoles que se esté enfocando la obligación de Reino Unido de celebrar las elecciones europeas de mayo, si para entonces sigue siendo de la UE, como una "especie de juego", en el que la composición de la Cámara puede ir variando en función de las necesidades.

"No podemos aceptar que las elecciones sean consideradas una especie de juego y que el Parlamento Europeo pueda tener una composición variable, 751 eurodiputados un año, 705 después, después tres que salen, cinco que llegan", se ha quejado Tajani, en una rueda de prensa tras participar en la sesión inicial de la cumbre extraordinaria que celebra la UE para decidir sobre una nueva prórroga para el Brexit.

Tajani ha dicho que entiende que se contemple una fórmula para pasar de una Cámara en la que participan eurodiputados británicos a otra en la que ya no estarán porque Reino Unido ha dejado de ser Estado miembro, sin embargo, ha avisado de que no se puede por ello mantener la "incertidumbre" porque no se defina una opción entre el abanico de posibilidades.

"Queremos saber qué ocurrirá y cuánto durará el periodo eventual de transición", ha pedido el presidente de la Eurocámara.

Formalmente, la primera ministra británica, Theresa May, ha pedido a los Veintisiete retrasar el Brexit hasta el 30 de junio y se ha declarado dispuesta a organizar las elecciones europeas si para la fecha de su celebración Reino Unido sigue siendo un Estado miembro.

Aún así, sostiene que le será posible consensuar con la oposición laborista una solución para ratificar el Tratado de Retirada a tiempo de abandonar la Unión Europea a más tardar el 22 de mayo, lo que le permitiría esquivar los comicios europeos.

Sin embargo, los líderes de la UE a 27, que ya rechazaron en marzo esta fecha para una primera prórroga, dudan de que May sea capaz de lograr un acuerdo en tan poco tiempo y exploran plazos más largos para retrasar entre seis meses y un año la desconexión.

La propuesta que presentarán los líderes a May incluirá condiciones muy estrictas para tratar de evitar que Reino Unido bloquee el funcionamiento de la UE mientras siga siendo parte del club --aunque no hay base legal para limitar la acción de un Estado miembro--, pero prevén que el Brexit pueda producirse antes si es con la aprobación del acuerdo de salida.

Ello obligaría a Reino Unido a celebrar las elecciones al Parlamento Europeo, aunque los eurodiputados británicos que fueran elegidos deberían dejar la Cámara de manera inmediata cuando se produjera el Brexit.