Un terremoto de magnitud 6,9 sacude la península rusa de Kamchatka

Archivo - Ubicación aproximada del terremoto de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter en Kamchatka, Rusia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 6,9 ha sacudido la península rusa de Kamchatka, situada en el extremo oriente del país, provocando que numerosos residentes evacuaran sus viviendas ante la intensidad de los temblores, según ha informado la filial regional del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia.

El seísmo, que inicialmente fue estimado en una magnitud de 6,5 y posteriormente revisado al alza, tuvo su epicentro en tierra firme, a 156 kilómetros al suroeste de la capital administrativa, Petropávlovsk-Kamchatski. El hipocentro se ha situado a una profundidad de 138 kilómetros, tal y como ha especificado el organismo.

En la capital regional, el terremoto alcanzó una intensidad instrumental de hasta cuatro puntos, aunque fue percibido por la población como un temblor de magnitud cinco. El movimiento telúrico se registró a las 15.36 (hora local) y, según han relatado testigos presenciales recogidos por la citada agencia, se prolongó durante aproximadamente un minuto.

La fuerza de los temblores ha provocado que una parte de los habitantes de Petropávlovsk-Kamchatski abandonaran sus apartamentos de forma preventiva y salieran a la calle. En el interior de los edificios residenciales, el seísmo ha causado el movimiento violento de lámparas, el cierre de puertas y la sacudida del menaje, sin que por el momento las autoridades locales hayan reportado víctimas ni daños estructurales de gravedad.