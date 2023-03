Un tribunal concede al ex primer ministro paquistaní Imran Jan la fianza en nueve casos dentro de un laberinto legal

Archivo - El ex primer ministro de Pakistán, Imran Jan

Archivo - El ex primer ministro de Pakistán, Imran Jan - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

El equipo legal intenta identificar de qué casos se trata e insiste en que su cliente estará mañana en Islamabad en otra nueva audiencia



MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Lahore ha dictado fianza para el ex primer ministro paquistaní Imran Jan en relación a nueve casos abiertos contra el antiguo mandatario, todavía no identificados, lo que en principio anula las órdenes de arresto contra el antiguo dirigente del país emitidas al respecto de estos procedimientos, si bien su propio equipo legal ha incidido en que no ha recibido información sobre los mismos y que ahora mismo Jan tiene decenas de procesos abiertos en su contra.

Esta decisión, sin embargo, concede a Jan cierto margen de maniobra tras pasarse semanas prácticamente atrincherado en su domicilio de Lahore a tenor de la orden de detención emitida a finales del mes pasado por negarse a comparecer en el marco del llamado caso Toshakhana.

En este proceso concreto, Jan ha sido acusado de ocultar en sus declaraciones de bienes detalles sobre algunos de los regalos que recibió durante su etapa como primer ministro entre 2018 y 2022, cuando fue cesado a través de una moción de censura en el Parlamento, en el inicio de una batalla sin cuartel entre el ex primer ministro y las autoridades que ahora gobiernan el país.

Sin embargo, el tribunal de Lahore que ha emitido las fianzas no ha explicado a qué casos se refiere más allá de confirmar que afectan a nueve procedimientos: uno civil y ocho presentados bajo la legislación antiterrorista; una normativa amplísima que comprende cualquier tipo de declaración crítica o amenazadora contra las autoridades, una constante en Jan.

El propio Jan se ha declarado consternado por este laberinto legal: "Ahora mismo que yo sepa hay 94 casos abiertos contra mí. Parece la puntuación de un partido de cricket", ha declarado ante los dos jueces de Lahore, Fariq Salim Sheij y Faruq Haider.

De hecho, ni siquiera la Fiscalía paquistaní está al tanto de los casos sobre los que han sido declaradas las fianzas. El abogado del Estado se ha limitado a declarar que actuaba en representación de las autoridades de Islamabad.

Dada la situación, el equipo legal de Jan ha pedido que no se tomen más medidas disciplinarias contra el exmandatario mientras el tribunal de Lahore ha anunciado su intención de pedir más detalles sobre los casos relacionados a través de una petición formal a la Judicatura que presentará el próximo jueves.

Hasta entonces, según el tribunal, no se esperan más acciones disciplinarias contra el exmandatario. En respuesta, y como gesto de conciliación, los abogados de Jan han asegurado que su cliente estará presente en una nueva audiencia prevista para este sábado en la capital paquistaní, esta vez sí sobre el caso Toshakhana, "pase lo que pase".

Por otro lado, el alto tribunal de Lahore ha concedido permiso a la Policía para que registre Zaman Park, la residencia del ex primer ministro en la ciudad, como parte de una nueva investigación en relación a los fuertes enfrentamientos entre sus simpatizantes y la Policía durante los días 14 y 15 de marzo, tras un caótico fin de semana en el que las fuerzas de seguridad volvieron a intentar sin éxito el arresto del exmandatario.