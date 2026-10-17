El Tribunal Electoral de Brasil obliga a registrar los canales de comunicación vinculados a los candidatos

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa en un mitin con sus seguidores en São Paulo, Brasil, el 11 de octubre, - Paulo Lopes/BW Press / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Electoral de Brasil (TSE) ha actualizado este viernes las normas para el funcionamiento de los canales de WhatsApp que apoyan las campañas electorales y ha ordenado registrarlos ante el Tribunal, en el marco de la batalla legal sobre canales creados con el fin de apoyar la campaña de reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión se ha tomado por votación unánime, ya que los siete jueces del Tribunal han aprobado una actualización sobre la propaganda electoral en Internet y el control de los canales de comunicación utilizados por los candidatos, según ha recogido la agencia estatal de Brasil.

Así, los canales que reciban apoyo técnico o financiero de las campañas deberán estar registrados ante el Tribunal Electoral, y además, el apoyo espontáneo o el intercambio de materiales de campaña no pueden considerarse un vínculo directo con la campaña. Según la resolución, en caso de que no se respeten las normas, los canales podrán ser desactivados hasta que se subsane la situación.

En los últimos días, el canal "Ejército de Lula" ha sido objeto de una disputa por medidas cautelares, ya que, el pasado sábado, el TSE ordenó la suspensión total del canal por no estar registrado, pero su decisión fue revocada horas después. Tras revisar el caso el martes, el presidente del TSE cesó otra vez el canal y horas más tarde, la campaña de Lula constató el canal y el presidente del Tribunal acabó reactivándolo.

Con más de cuatro millones de suscriptores, el canal está dirigido por el diputado reelegido André Janones (diputado izquierdista que apoya al presidente), quien ha acusado al Tribunal de "censura" y "favoritismo" hacia la campaña del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, oponente de Lula da Silva en la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 25 de octubre.