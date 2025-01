El Tribunal Supremo de Irán confirma la pena de muerte contra la activista kurda Pajshan Azizi

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Irán ha confirmado la pena de muerte contra la trabajadora humanitaria y activista kurda Pajshan Azizi por "insurrección armada" y "pertenencia a grupos de oposición", según ha anunciado su abogado, Amir Raesian, que ha denunciado irregularidades en el proceso judicial.

"Azizi no era miembro de ningún grupo militar ni tenía ninguna actividad militar. Esta sentencia se dictó en contra de un juicio justo y sin tener en cuenta las objeciones del caso. (El fallo) ha sido comunicado hoy. Solicitaremos de inmediato un nuevo juicio", ha expresado el letrado a través de su perfil en la red social X.

En una entrevista con el periódico reformista Shargh Daily, Raesian ha explicado que el Supremo "no ha respondido a ninguna de las apelaciones planteadas en el caso", remarcando que han "sido ignoradas". "No se ha prestado atención a las deficiencias de la investigación, no se ha prestado atención a las pruebas que demostraban que el caso de Azizi no era adecuado para una sentencia de muerte", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que las actividades de la condenada en el norte de Siria, en especial en los campos de refugiados, "eran actividades pacíficas que no eran fundamentalmente políticas y se centraban en proporcionar ayuda" a las víctimas de los ataques de Estado Islámico. Así, ha señalado que "la acusación por un acto criminal no tenía base legal", mientras que "fue arrestada sin un arma y nunca había usado un arma antes de su arresto". Además, ha insistido en que "cuando estaba presente en la región kurda de Siria estaba en peligro de ataque por parte de milicianos de Estado Islámico".

"Presentaremos inmediatamente una solicitud de nuevo juicio ante el Supremo del país, y esperamos que la sección a la que se remite el caso tenga en cuenta las consideraciones, evite la confirmación de la sentencia emitida y corrija el curso del caso", ha confirmado, después de apuntar a una "sentencia fundamentalmente contraria a la práctica judicial del país".