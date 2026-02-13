El Tribunal Supremo de Reino Unido considera ilegal la prohibición del grupo Palestine Action

Una mujer detenida en Londres durante una protesta por el encarcelamiento de activistas y personas que apoyan al grupo Palestine Action, después de su ilegalización en Reino Unido (archivo)- Europa Press/Contacto/Lab Ky Mo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo de Reino Unido ha declarado ilegal este viernes la decisión del Gobierno de prohibir al grupo Palestine Action, después de una apelación presentada por la fundadora de la organización, Huda Ammori, quien ha celebrado la decisión.

"Hemos ganado", ha dicho Ammori en un mensaje en redes sociales, donde ha resaltado que el tribunal "dictaminó que la prohibición de Palestine Action es ilegal porque es desproporcionada respecto a la libertad de expresión" y que "la ministra del Interior (Yvette Cooper, en ese momento) violó sus propias políticas". "El tribunal ha ordenado que la prohibición sea retirada", ha zanjado.

La jueza Victoria Sharp, del Tribunal Superior de Justicia, ha indicado que su veredicto que, pese a la decisión, la organización, fundada en 2020, permanecerá ilegalizada por el momento mientras se da tiempo al Gobierno a considerar si presenta una apelación, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica Sky News.

De hecho, la actual ministra del Interior, Sabana Mahmood, ha anunciado que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal de Apelaciones y ha señalado que la decisión de las autoridades "siguió un proceso riguroso, respaldado por el Parlamento". "La prohibición no evita la protesta pacífica en apoyo a la causa palestina, un punto con el que el tribunal está de acuerdo", ha sostenido.

"El tribunal ha reconocido que Palestine Action ha llevado a cabo actos de terrorismo, aplaudido a los que han participado en estos actos y promovido el uso de la violencia", ha argumentado, antes de agregar que "también ha concluido que Palestine Action no es un grupo ordinario de protesta o desobediencia civil, y que sus acciones no son consistentes con los valores democráticos y el Estado de derecho".

"Por esas razones, estoy decepcionada por la decisión del tribunal y en desacuerdo con la noción de que prohibir esta organización terrorista sea desproporcionado", ha dicho Mahmood, quien ha hecho hincapié sin embargo en que "tiene el respeto más profundo" por el aparato judicial británico.

Por ello, ha esgrimido que "los ministros del Interior deben contar con la capacidad de actuar para proteger la seguridad nacional y mantener segura a la población", motivo por el que ha recalcado que planea recurrir para intentar mantener en pie la decisión de las autoridades contra Palestine Action.

El recurso sobre el que se ha fallado este viernes fue presentado por Ammori después de que Cooper --ahora titular de la cartera de Exteriores-- decidiera ilegalizar el grupo, un paso que entró en vigor en julio de 2025, colocándolo a la altura de organizaciones como Al Qaeda y Estado Islámico, con la pertenencia o apoyo a estas formaciones penadas con hasta catorce años de prisión.

Así, la medida implicaba que actos como vestir una camiseta o portar una pancarta con el nombre del grupo podría acarrear penas de seis meses de cárcel, unas medidas criticadas por parte de numerosas organizaciones civiles, que consideran que se trataba de medidas excesivas y sin precedentes en Reino Unido.