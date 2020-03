Trump activa poderes especiales de guerra para garantizar el suministro médico en todo el país

El presidente descarta por ahora el cierre total del país mientras sigue negociando el "superpaquete" de ayuda con el Congreso

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado al Congreso de que ha activado la llamada Ley de Producción de Defensa, una normativa de la Guerra Fría que le confiere "poderes de guerra" para acelerar la producción nacional de suministros médicos para combatir la pandemia de coronavirus, que ha dejado 321 muertos y más de 14.000 contagios en el país.

El líder de la minoría del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha confirmado que Trump se puso en contacto con él este viernes para informarle de su decisión de invocar una ordenanza anunciada por el presidente norteamericano esta semana y cuya entrada en vigor dependía de la notificación al Congreso.

"Ya está puesta en marcha", ha confirmado después Trump en rueda de prensa, recogida por el portal de noticias estadounidense The Hill.

Esta ordenanza tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial pero terminó de desarrollarse en 1950, durante la guerra de Corea. En términos generales, facilita al secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, la potestad de reclamar "cualquier recurso médico disponible para su adecuada distribución a nivel nacional".

Asimismo, la ley proporciona garantías de préstamos a industrias específicas y, si esos incentivos resultan insuficientes, pueden emplear la llamada "autoridad de asignación": ejercer un derecho de adquisición prioritario sobre los productos de estas empresas, sanitarias en este caso, por delante de cualquier otro comprador.

Trump responde así a las peticiones formuladas por destacados miembros de ambos partidos ante la escasez de aparatos de respiración asistida, imprescindibles para la supervivencia de los enfermos más graves.

EL CIERRE TOTAL, DE MOMENTO INNECESARIO

En la comparecencia, Trump ha descartado por el momento declarar el cierre total del país ante la declaración de nuevos casos según pasan los minutos, una idea que se le "pasó por la cabeza" esta semana.

"De momento no lo creo", ha explicado Trump. "No me parece mal que lo hagan California y Nueva York, pero en el medio oeste hay gente que está tranquila, viendo la televisión, y no tiene estos problemas", ha añadido el presidente, en referencia a los estados de cuarentena declarados en ambas costas del país.

Trump sí que ha confirmado medidas de alivio para los difíciles pagos de los préstamos federales a estudiantes, durante un mínimo de 60 días y sin penalización. "Me parece algo muy importante. Va a poner muy contentos a muchos estudiantes", ha añadido. Asimismo, también suspenderá las pruebas de acceso a los institutos, cerrados en muchos estados del país.

Mientras tanto, continúan las negociaciones en el Congreso para dar luz verde al extraordinario paquete de ayuda económica, estimado en un billón de dólares.

En este sentido, el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, presentó la pasada tarde su propio plan específico de ayuda que contempla dinero en mano para los estadounidenses: 1.200 dólares por persona; 2.400 para los matrimonios y 500 dólares adicionales por niño.

Las negociaciones sobre este plan han comenzado esta mañana. "Son unas conversaciones urgentes a nivel de congresistas y tienen que ocurrir ya mismo. El Senado no se va a ir a ninguna parte hasta que no hagamos algo al respecto", ha avisado McConnell.