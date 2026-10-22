Trump acusa a Irán de encarecer el petróleo para dañar las aspiraciones republicanas en las legislativas

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en imagen de archivo - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves a Irán de encarecer el precio del petróleo como herramienta electoral contra su partido Republicano de cara a los cruciales comicios legislativos del 3 de noviembre.

El combustible se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los estadounidenses desde el estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en febrero. Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Trump se ha visto incluso obligado a recurrir al diésel ruso para aliviar la subida de precios.

En redes sociales, el mandatario ha acusado a Irán de estar haciendo todo lo posible "para encarcer el precio del petróleo antes de las 'midterms' hasta el punto de que "se están inventando ataques falsos, minas y todo lo demás".

El inquilino de la Casa Blanca ha llegado a asegurar incluso que, gracias a la intervención estadounidense, "ahora mismo está saliendo de Ormuz más crudo que incluso antes del conflicto".

Según datos de Kpler, recogidos por Bloomberg, los flujos de crudo y condensado procedentes del golfo Pérsico alcanzaron un máximo de 24,6 millones de barriles diarios en la semana que finalizó el 18 de octubre.

Sin embargo, los envíos son volátiles y las cifras del promedio de octubre hasta la fecha se mantienen por debajo de los niveles previos a la guerra. Las cargas suelen realizarse en convoyes, con buques que transitan por el estrecho de Ormuz, transfiriendo la carga a buques cisterna que esperan fuera del estrecho antes de regresar para recargar.

Trump ha procedido a cargar contra las "malvadas" autoridades iraníes, que siguen "asesinando manifestantes y a cualquiera que se entrometa en sus asuntos".

"De verdad que son un régimen malvado y solo espero que los estadounidenses y el mundo entero comprendan lo malvados que son", ha denunciado, antes de insistir por enésima vez en que jamás permitirá que Irán se haga con un arma nuclear, objetivo primordial de Estados Unidos e Israel en esta guerra, a pesar de que la República Islámica ha defendido las mismas veces que su programa nuclear solo alberga intenciones pacíficas.