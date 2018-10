Trump acusa a Twitter de perjudicar a los republicanos en año electoral

Actualizado 26/07/2018 15:07:50 CET

WASHINGTON, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves a Twitter de ejercer una "censura encubierta" contra políticos republicanos, en un año en el que se medirán con los demócratas por el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las legislativas elecciones, conocidas como 'midterm'.

"Twitter está censurando de forma encubierta a prominentes republicanos. No es bueno", ha escrito el inquilino de la Casa Blanca en dicha red social.

Trump ha prometido investigar "esta práctica discriminatoria e ilegal". "(Hay) muchas quejas", ha remachado el magnate neoyorquino.

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints.