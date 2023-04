Trump afirma que no se hizo nada "de forma ilegal" tras declararse no culpable por el caso Stormy Daniels

El expresidente Donald Trump durante una audiencia en el tribunal de Manhattan por el caso Stormy Daniels - Seth Wenig - Pool Via Cnp / Zuma Press / Contactop

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha pronunciado por primera vez después de declararse no culpable de 34 cargos en el marco del presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y ha asegurado que "no hay caso", así como que no se hizo "nada de forma ilegal".

"La audiencia fue impactante para muchos porque no hubo 'sorpresas' y, por lo tanto, ningún caso. Prácticamente todos los expertos en legalidad han dicho que no hay caso aquí. ¡No se hizo nada ilegalmente!", ha subrayado en la red social Truth Social.

El exmandatario también ha informado de que dará declaraciones a la prensa sobre las 8.15 horas (hora local) desde su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida. En otro mensaje, Trump también se ha hecho eco del coste del operativo por el caso, asegurando que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha "cerrado" la ciudad y ha movilizado a 38.000 agentes de la Policía.

El multimillonario magnate fue imputado la semana pasada por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.