Trump asegura que Le Pen ha sido "maltratada" en Francia por expresar su voz "conservadora"

Marine Le Pen - Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este martes que la candidata ultraderechista francesa Marine Le Pen está viendo cómo su voz "conservadora" ha sido "maltratada" en Francia y le ha expresado su simpatía aunque todavía no ha decidido si declara su respaldo de cara a las elecciones de 2027.

Trump ha opinado que la condena que impuso a Le Pen un tribunal en marzo de 2025 por malversación de fondos de la Unión Europea le pareció un caso de "instrumentalización" contra la líder de Agrupación Nacional.

"Y ahora mismo está liderando (las encuestas)", ha añadido el presidente de Estados Unidos antes de atribuirse el mérito de la emergencia internacional de la derecha.

El inquilino de la Casa Blanca ha puesto como ejemplo Latinoamérica en particular, con la reciente victoria de su aliado Abelardo De la Espriella en Colombia.

"Sudamérica estaba apostando muy fuerte por la izquierda. Ahora, todo es derecha", ha asegurado Trump. "Se está convirtiendo en un lugar completamente diferente. Un lugar pujante", ha manifestado antes de celebrar la figura de De la Espriella.

"'El Tigre', le llaman, un tipo duro", ha añadido sobre el mandatario colombiano, ejemplo a su entender de un continente que "ahora es extremadamente conservador, pero dicho de forma positiva".