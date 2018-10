Trump asegura que Putin es un "rival" y que le preguntará sobre la injerencia rusa en las elecciones de EEUU

Publicado 12/07/2018 15:08:42 CET

El Kremlin descarta que las declaraciones del presidente estadounidense puedan afectar a su encuentro con Putin

BRUSELAS, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este jueves en la rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes de la OTAN que el presidente ruso, Vladimir Putin, con el que se reunirá el lunes en Helsinki es su "rival" y es consciente de que puede negar la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses.

"Con esta reunión pretendemos hablar sobre Siria, Ucrania y también le haremos su pregunta favorita", ha dicho Trump en referencia a la supuesta influencia rusa en los comicios de Estados Unidos.

No obstante, el presidente norteamericano no espera demasiado de la respuesta de su interlocutor. "¿Qué puedo hacer? Preguntarle si lo hizo y que no lo vuelva a hacer, pero puede negarlo", ha explicado en rueda de prensa.

Preguntado sobre si considera a Putin una amenaza, Trump ha respondido que no quiere que lo sea "y para eso tenemos la OTAN", e incluso cree que algún día tal vez "pueda llegar a ser amigo, aunque no lo conozco muy bien".

"No es un amigo ni un enemigo, es un rival", ha aclarado el estadounidense, que ha explicado que también abordarán el control de armas y las violaciones del Kremlin del tratado de INF por el que ambas potencias se comprometieron a acabar por completo con los misiles de corto y medio alcance.

EL ENCUENTRO CON PUTIN, LO "MÁS FÁCIL" DE SU GIRA EUROPEA

En cuanto al objetivo último del encuentro, Trump ha respondido que sería "un mundo sin armas nucleares, sin guerras, y erradicar todas las enfermedades". Siguiendo el tono jocoso, ha asegurado que probablemente sea la cita "más fácil" de su gira europea, que ha comenzado con la cumbre de líderes de la OTAN y le seguirá una visita oficial a Reino Unido.

Desde Moscú, el Kremlin ha indicado que las declaraciones de Trump no afectarán a la reunión de este con Putin en Helsinki. Las negociaciones "serán difíciles de por sí, ya sabéis cuántas discrepancias hay para discutir, por eso es poco probable que algo las agrave", ha comentado a la prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, citado por la agencia rusa Sputnik.

Por otra parte, Peskov ha calificado de "competencia desleal" las declaraciones sobre Alemania y el proyecto Nord Stream 2. "En lo que respecta a los intentos de atacar ese proyecto comercial, ya hemos dicho que es una manifestación de competencia desleal", ha afirmado.

En opinión del portavoz ruso, "no es más que un intento de obligar a los europeos a que compren el gas licuado a proveedores alternativos y a un precio más caro". En las últimas décadas, "Rusia ha demostrado que es un garante de la seguridad energética de Europa", ha añadido.

Ninguna otra fuente ha demostrado hasta la fecha una fiabilidad y una estabilidad mayores que el gas de tuberías, cuyo suministro es imprescindible para un avance consecuente y previsible de la economía europea, ha recalcado el portavoz de Putin.

"Creemos que es un asunto de competencia económica, y es en este marco como los clientes deben escoger a cuál de los proveedores prefieren", ha zanjado.