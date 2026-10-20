Trump asegura que Rusia no culminó su invasión de Ucrania en un solo día por la incompetencia de sus generales

Archivo - Imagen de un tanque ruso destruido en el centro de Kiev - Christoph Soeder/Dpa - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado convencido de que si Rusia no se hizo con el control de la capital de Ucrania, Kiev, a las 24 horas de comenzar su invasión del país, se debió principalmente a la incompetencia de sus generales.

Trump ha hablado de un general anónimo en particular --"un estúpido, no sé quién es, y lo mismo ya no está vivo"-- que, en lugar de dirigir su columna de tanques a Kiev a través de una "bonita autopista de cemento" decidió "girar a la derecha y meterse en las granjas".

Hasta esa decisión, el general ruso podría haber llegado a la capital ucraniana "sin nadie que se lo impidiera". La guerra, ha añadido este martes durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, "podría haber acabado en un solo día".

En su lugar, una columna entera de 1.000 tanques "se quedó atascada en el barro, era como arenas movedizas" porque "la noche anterior acababa de caer el peor chaparrón en diez años". Así pues, el general cometió una "decisión terrible, legendariamente mala", que impidió la victoria fulgurante del Ejército ruso el mismo 24 de febrero de 2022.