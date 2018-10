Trump cancela el viaje de Pompeo a Corea del Norte por la falta de avances en la desnuclearización

Publicado 24/08/2018 20:29:12 CET

WASHINGTON, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado este viernes el viaje que el secretario de Estado, Mike Pompeo, pretendía realizar la próxima semana a Corea del Norte debido a la falta de avances en la desnuclearización a la que se comprometió el régimen de Kim Jong Un.

"Le he pedido al secretario de Estado, Mike Pompeo, que no vaya a Corea del Norte en estos momentos porque creo que no se han producido progresos suficientes respecto a la desnuclearización de la península coreana", ha anunciado a través de la red social Twitter.

El inquilino de la Casa Blanca ha achacado este estancamiento a la falta de cooperación de China. "Creo que no están ayudando con el proceso de desnuclearización, como habían hecho antes", debido a la guerra comercial con Estados Unidos, ha apuntado.

Trump ha confiado en que Pompeo volverá a Corea del Norte "en un futuro cercano, probablemente una vez que nuestra relación comercial con China haya quedado resuelta". "Entretanto, me gustaría enviarle mis más sentidos saludos y respetos a Kim. ¡Espero verle pronto!", ha añadido.

Pompeo informó el jueves de que el ex vicepresidente de Ford Stephen Biegun sería el nuevo enviado especial para Corea del Norte y anunció que haría su primer viaje a Pyongyang la semana que viene y que le acompañaría. El secretario de Estado ya ha estado varias veces allí como parte del proceso de distensión entre ambos países.

Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte han mejorado desde la histórica cumbre celebrada el pasado 12 de junio en Singapur, cuando Kim se comprometió con Trump a dar pasos concretos para la desnuclearización y pacificación de la península coreana.