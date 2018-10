Trump confirma que la segunda cumbre con Kim tendrá lugar después de las 'midterm'

Actualizado 10/10/2018 4:51:50 CET

WASHINGTON, 9 (Reuters/EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que habrá una segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un, la cual se celebrará después de las 'midterm', previstas para el próximo 6 de noviembre.

"Será después de las elecciones. Ahora no puedo irme", ha aseverado en relación con el encuentro, que formará parte de los contactos entre ambos países para avanzar hacia la desnuclearización y pacificación de la península de Corea.

Trump ha hecho el anuncio durante la rueda de prensa que ha ofrecido desde el Despacho Oval con Nikki Haley para anunciar su dimisión como embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, interrogado sobre el resultado de la reunión que el secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo con Kim el pasado domingo en Pyongyang.

El magnate neoyorquino ha contestado que la reunión fue "genial". Pompeo ya dijo entonces que había conseguido "progresos significativos" en su último viaje a Corea del Norte. El jefe de la diplomacia estadounidense ha viajado varias veces al régimen comunista en los últimos años.

Además, ha despejado las dudas sobre si finalmente habrá un segundo cara a cara entre él y Kim, tras su histórica cumbre del 12 de junio en Singapur. Así, ha confirmado que ambos gobiernos preparan este nuevo encuentro, precisando que estudian tres o cuatro localizaciones.

El mismo 12 de junio, Trump y Kim expresaron su deseo de volver a verse en un futuro cercano. Sin embargo, desde entonces no ha habido ninguna decisión firme y en agosto el presidente estadounidense canceló 'in extremis' el viaje que Pompeo tenía previsto realizar a Pyongyang por considerar que Corea del Norte no había dado pasos suficientes.

Ahora, de acuerdo con Pompeo, Kim está dispuesto a permitir que inspectores internacionales entren en las instalaciones nucleares de Punggye Ri y en las instalaciones de Sohae, vinculadas al programa de misiles balísticos.

En este sentido, el propio Pompeo ha destacado este martes que logró "progresos reales" durante su reciente viaje a Corea del Norte, antes de agregar que ahora puede ver un camino hacia adelante en el proceso de desnuclearización.

"Volví anoche de Corea del Norte tras un viaje en el que logramos progresos reales. Pese a que aún queda un largo camino por delante y mucho trabajo que hacer, vemos un camino para lograr el objetivo final, que es la desnuclearización total, final y verificada de Corea del Norte", ha apuntado.