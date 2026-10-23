Trump descarta especulaciones de su enviado para Siria sobre un inminente ataque a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia a las especulaciones de su enviado para Siria, Tom Barrack, quien ha aventurado este mismo viernes la posibilidad de un ataque contra Irán en las próximas 48 horas.

Barrack en una entrevista con el influencer político Mario Nawfal, ha considerado perfectamente factible que Estados Unidos ataque Irán este mismo fin de semana.

"Desde luego que podría ocurrir. El presidente lo ha dejado bien claro", ha declarado el también embajador de Estados Unidos en Turquía. "Estamos hablando de política exterior de Estados Unidos", ha añadido antes de matizar que Trump sigue "abierto a un acuerdo, y lleva negociando desde hace meses".

Trump, sin embargo, ha dejado entrever que ahora mismo no quiere entrar en especulaciones de este tipo, como ha declarado a su llegada a Florida para continuar con la campaña de las legislativas. "Si ese es el caso, no tengo ni idea de eso", ha espetado.