Trump destaca "grandes progresos" en las conversaciones con Corea del Norte y desvela una carta de Kim Jong Un

Actualizado 12/07/2018 19:36:46 CET

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado este jueves que se están registrando "grandes progresos" en las conversaciones con Corea del Norte y ha publicado una carta que le envió recientemente el líder del país asiático, Kim Jong Un.

"Una nota muy amable del presidente Kim de Corea del Norte. Se están haciendo grandes progresos", ha manifestado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter, junto a dos fotografías de la misiva y de su traducción al inglés.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt