Trump dice que "no tiene síntomas" de coronavirus tras su contacto con congresistas ahora en cuarentena

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que "no tiene síntomas" de estar infectado con el nuevo coronavirus y que por ello no se ha sometido a ninguna prueba, después de haber tenido contacto con varios congresistas que actualmente están en cuarentena.

"No creo que sea algo serio. Lo haría", ha dicho, sobre la posibilidad de someterse a la prueba. Sin embargo, ha resaltado que "no cree que haya ningún motivo" para ello.

"Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien, aunque creo que no es algo serio someterse a la prueba y es algo que haría", ha agregado, en declaraciones a la prensa.

Así, ha detallado que ha hablado con el médico de la Casa Blanca, a quien ha descrito como una persona "talentosa", y ha apuntado que el especialista "no ve motivos" para que se haga la prueba.

"No hay síntomas. No hay nada", ha manifestado. "¿Saben qué? De haberlos, seríais los primeros en saberlo. Incluso me lo habríais dicho", ha indicado a los periodistas presentes.

La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, subrayó el lunes que Trump "mantiene una salud excelente y su médico continuará supervisándole de manera cercana".

"De acuerdo con las guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los profesionales médicos tienen que realizar las decisiones sobre las pruebas a pacientes según los síntomas y su exposición", señaló.

Varios de los congresistas que están actualmente en cuarentena por contacto con personas que han dado positivo por coronavirus han tenido contacto reciente con Trump, incluso llegando a estrecharle la mano, como es el caso del representante Doug Collins.