Trump espera que haya más contactos con Irán la semana próxima

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Jakob Polacsek/World Economic Fo / DPA - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado al portal de noticia Axios que espera que durante la próxima semana se produzcan nuevos contactos con Irán para intentar cerrar el conflicto bélico abierto.

"Espero que haya más conversaciones con Irán" esta semana. "Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que quiero yo. Quizás hace un año lo hubiéramos aceptado. Se han pasado con el farol", ha afirmado Trump al portal Axios.

Al ser interrogado por si estudia retomar los ataques contra Irán, el mandatario estadounidense ha explicado que "siempre estoy pensando en ello".

Además, ha destacado que están cruzando por Ormuz numerosos petroleros, "más de 20 millones de barriles" durante el fin de semana en lo que sería la mayor cantidad de petróleo en tránsito desde el inicio de la guerra.

En esa misma línea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha resaltado en Fox News que "solo quedan 15 millones de barriles iraníes en el mar". "En unas dos semanas van a terminar con sus entregas a China y entonces no tendrán nada para comerciar ya", ha asegurado al tiempo que ha subrayado que "China ha reducido sustancialmente la ayuda a Irán".

En cuanto a la propuesta iraní, Bessent ha recordado que Teherán ofrece "reabrir los estrechos si hay un acuerdo". "Los estrechos están abiertos", ha remachado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha hablado con la cadena NBC del plan de siete días planteado por Irán. "Queremos que hagan ciertas cosas que pueden hacer en cuatro o cinco días y en al sexto día el estrecho estará abierto. El séptimo día se reanudan las conversaciones para el acuerdo final", ha explicado.

"Queremos nuestro dinero, nuestros bienes que están embargados ilegalmente. Queremos poder vender nuestro petróleo. Queremos unas ciertas cosas que Estados Unidos ya ha prometido en los acuerdos anteriores", ha argüido.

Para Araqchi, se trata de "un plan muy razonable". "Si lo rechazan sin ningún motivo, es culpa suya. Y tengo que decir que hemos escuchado al presidente Trump que rechaza el acuerdo, (pero) estamos esperando una respuesta oficial a través de los mediadores", ha apuntado.

El propio Trump afirmó el sábado que rechazaba la propuesta de Irán. "Rechazo su propuesta. Quieren llegar a un acuerdo en el que reabren de inmediato el estrecho porque están perdiendo, de mucho", djo Trump el sábado en respuesta a preguntas de la prensa antes de partir desde la Casa Blanca hacia un partido de la liga universitaria de fútbol americano en el Neyland Stadium de Knoxville, Tennessee.

"Quieren llegar a un acuerdo y creo que eso es bueno. Yo también quiero un acuerdo, pero ese acuerdo sería inaceptable", añadió el inquilino de la Casa Blanca.

El viernes el Gobierno iraní planteó la iniciativa basada en el memorándum de entendimiento de Islamabad y que incluía el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.