Trump llama a Pelosi "cachorrilla enferma"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "cachorrilla enferma" a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien el domingo criticó la "letal" lentitud de la Casa Blanca en la respuesta al coronavirus.

"Es triste. Creo que es una cachorrilla enferma. Tiene muchos problemas", ha afirmado este lunes Trump en una entrevista en la cadena de noticias Fox News. "Es una desgracia para su país, para su familia. ¡Qué declaraciones más horrorosas!", ha añadido.

El domingo Pelosi dijo que la "negación inicial" de Trump "fue letal". "Su incapacidad para entregar a tiempo la ayuda que la gente necesita es letal", afirmó en una entrevista a la CNN.

En particular, Trump ha indicado que Pelosi no ha tenido en cuenta la decisión que tomó de restringir desde enero los vuelos desde China y ha asegurado que si no hubiera hecho, habrían habido tantas muertes "como nunca se habían visto".

Además, Trump ha reprochado a Pelosi que haya perdido el tiempo en el fallido intento de 'impeachment' puesto en marcha contra él. "Todo lo que ha hecho ha sido concentrarse en el 'impeachment'. No se ha centrado en nada que tenga que ver con la pandemia. Está perdida y parece estúpida", ha señalado.

El propio Trump restó importancia a la epidemia e incluso pronosticó que a finales de febrero los casos estarían "cerca de cero". Sin embargo, en las últimas semanas ha cambiado el discurso y ha recomendado limitar las salidas de casa y los viajes.

Estados Unidos es de largo el país con más casos de coronavirus confirmados, 144.672, y ha informado de 2.575 muertes y 4.865 recuperados de esta nueva enfermedad.