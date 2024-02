Trump pide el voto negro apelando a sus procesos judiciales: "lo que me pasa a mí, les pasa a ellos"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump ha pedido este viernes el voto de la comunidad negra tras recordar la fotografía policial que le hicieron tras ficharle y los procesos judiciales que tiene abiertos porque "lo que me pasa a mí, les pasa a ellos".

"Me han imputado por nada, por algo que no es nada. Lo hacen para interferir en las elecciones. Me han imputado una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez y mucha gente dice que por eso le gusto a los negros, porque han sido dolorosamente discriminados. Ven cómo me discriminan", ha argumentado durante un acto en Columbia, Carolina del Sur, según recoge la cadena CNN.

Trump, que está imputado por 91 delitos en varios casos, ha intervenido en una gala de la Federación Conservadora Negra con vistas a las primeras primarias del sur estadounidense, en las que espera poder desbancar a su única rival por la nominación presidencial republicana, Nikki Haley.

Los conservadores negros "comprenden mejor que la mayoría los grandes males de la historia de nuestra nación y los sistemas corruptos que intentan atacar y subyugar a otros para negarles su libertad y sus derechos", ha apelado. "Vosotros comprendéis eso. Por eso creo que los negros me apoyan tanto ahora, porque ven que lo que me pasa a mí, les pasa a ellos", ha remachado.

Trump se ha referido también a la fotografía de la ficha policial que le han hecho. "Todos hemos visto la foto policial y ¿sabéis quienes la han asumido más que nadie? La población negra. Es increíble. Ves a negros paseando con mi foto policial. Están haciendo camisetas", ha asegurado.

De hecho, Trump, quien tiene un largo historial de exabruptos racistas, ha acusado a su rival demócrata y actual presidente, Joe Biden, de ser un "racista feroz".

Haley, antigua gobernadora de Carolina del Sur, ha asegurado que no se retirará tras las primarias de este estado, previstas para este sábado, y que también participará en el Supermartes del 5 de marzo, pero hasta ahora Trump ha obtenido a todos los representantes en las primarias de los seis estados y territorios que ya han decidido su apoyo.