Trump promete gobernar a golpe de veto si los republicanos pierden el Congreso en las 'midterms'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Bonnie Cash-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este viernes que no le temblará el pulso a la hora de hacer uso de su potestad de veto si los demócratas recuperan el control del Congreso tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El presidente está capacitado para vetar cualquier proyecto de ley que emerja del Congreso. El Legislativo solo puede ignorar el veto presidencial si el proyecto en cuestión recibe el respaldo de dos terceras partes de ambas cámaras.

Aunque las encuestas conceden a los demócratas la victoria en la cámara baja y todavía son inciertas en cuanto a los resultados en el Senado, es imposible que consigan semejante número de escaños.

Consciente de ello, Trump ha dejado bien claro, en primer lugar, que "los republicanos van a ganar las elecciones", según ha manifestado ante los medios reunidos en el helipuerto de la Casa Blanca, antes de su viaje a Texas para seguir haciendo campaña.

En el caso de que se dé el peor escenario posible, "lo que va a pasar es que voy a vetar absolutamente todo, y los demócratas tendrán que hablar conmigo para llegar a un acuerdo", ha concluido.