Trump reconoce a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela

Actualizado 24/01/2019 7:31:54 CET

El mandatario norteamericano subraya que "todas las opciones están sobre la mesa" en lo tocante a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este miércoles al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como "presidente interino" del país, en sustitución de Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato carece del reconocimiento de la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

"El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela", ha anunciado la Casa Blanca en un primer momento en su cuenta oficial de Twitter.

Posteriormente, la Casa Blanca ha emitido un comunicado donde explica que de esta forma Estados Unidos hace efectiva la decisión de la Asamblea Nacional, "única rama legítima del Gobierno que ha sido debidamente elegida por el pueblo venezolano", de declarar "ilegítimo" a Maduro y vacante la Presidencia.

"El pueblo venezolano ha hablado valientemente contra Maduro y su régimen y ha exigido libertad y Estado de Derecho", ha aseverado el magnate neoyorquino.

Además, ha avanzado que "seguirá usando todo el peso económico y diplomático de Estados Unidos para hacer presión a favor de la restauración de la democracia venezolana".

"Animo a otros gobiernos del hemisferio occidental a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela", ha añadido, asegurando que Estados Unidos "trabajará constructivamente con ellos".

Trump ha subrayado que sigue haciendo a Maduro "directamente responsable de cualquier amenaza que pueda suponer para la seguridad del pueblo venezolano".

"Como dijo ayer el presidente interino Guaidó, 'la violencia es el arma del usurpador, nosotros solo tenemos una acción posible: permanecer unidos y firmes para una Venezuela democrática y libre'", ha concluido.

Horas después, interrogado por la prensa en la Casa Blanca sobre si contempla la vía militar en el caso de que Maduro se aferre al poder, Trump ha contestado que "todas las opciones están sobre la mesa".

