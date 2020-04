Trump señala a Pelosi como la culpable de un "gran número de muertes" por Covid-19 en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como la culpable de un "gran número de muertes" a causa del Covid-19 al haber instado a la población a acudir al barrio de Chinatown, en San Francisco.

"La loca de Nancy Pelosi ha borrado esto de su cuenta de Twitter. Quería que todo el mundo se fuera a Chinatown tiempo después de que yo hubiera cerrado la frontera con China", ha aseverado el magnate neoyorquino en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Crazy Nancy Pelosi deleted this from her Twitter account. She wanted everyone to pack into Chinatown long after I closed the BORDER TO CHINA. Based on her statement, she is responsible for many deaths. She’s an incompetent, third-rate politician! pic.twitter.com/uWNI7DCG3o