Trump sugiere que reanudará sus mítines de campaña la próxima semana

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "quizás" reanude sus mítines de campaña la próxima semana, a pesar de las restricciones que aún persisten en ciertos lugares por la pandemia de coronavirus y que han llevado al mandatario a buscar una nueva sede para la Convención Nacional Republicana de agosto.

El responsable de la campaña, Brad Parscale, aseguró el lunes que "los estadounidenses están listos para volver a la acción, igual que lo está el presidente Trump". A falta de concretar plazos y lugares, Trump ha dado a entender en Twitter que la reanudación de los actos es inminente.

En respuesta a un tuit que reclamaba la reanudación de los mítines, el inquilino de la Casa Blanca ha confirmado que se retomarán "pronto". "Quizás la próxima semana", ha apuntado.

BIG DEMAND! Starting up again soon, maybe next week! https://t.co/ToNLAGl5Fz