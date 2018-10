Trump viajará este viernes a Florida para dar su apoyo a las víctimas del tiroteo

Actualizado 16/02/2018 16:40:26 CET

WASHINGTON, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este viernes viajará a Florida "para reunirse con algunas de las personas más valientes del mundo", pero "cuyas vidas han quedado totalmente destrozadas" por el tiroteo perpetrado el miércoles en un instituto y que se saldó con 17 víctimas mortales.

I will be leaving for Florida today to meet with some of the bravest people on earth - but people whose lives have been totally shattered. Am also working with Congress on many fronts.