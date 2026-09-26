Trump vuelve a arremeter contra los medios por publicar "noticias falsas" y darle una cobertura "negativa"

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Ben Birchall/PA Wire/dpa

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este sábado contra los medios de comunicación por publicar lo que ha denominado como "noticias falsas" y darle una cobertura desfavorable desde "hace años".

"¿Por qué se debería permitir el acceso a un lugar tan sagrado como la Casa Blanca a quienes difunden noticias falsas, como CNN y MSDNC?", ha señalado Trump, que ha juntado las siglas de la cadena MSNOW y las del Comité Nacional Demócrata (DNC) en señal de burla.

"A pesar de mi gran victoria electoral, casi el 100% de la cobertura sobre Trump es negativa, ¡y lo ha sido durante años!", ha lamentado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las "noticias falsas no deben tener cabida en la Casa Blanca". "Esto ha llegado demasiado lejos y supone un alto precio a pagar para el país", ha afirmado.

Sus palabras llegan horas después de que la cadena CNN haya informado de que la Casa Blanca ha impedido a sus periodistas subir a bordo del Air Force One para cubrir este sábado el viaje del presidente al estado de Tennessee, una medida que ha provocado un aumento de la tensión entre la Administración y algunos de los principales medios de comunicación del país.