Trump vuelve a reclamar a Francia que "cierre" la frontera porque "los migrantes se han apoderado" del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a abordar este lunes la crisis abierta en Francia por las protestas y disturbios originados en las movilizaciones de estudiantes y 'chalecos amarillos' para insistir en que el origen de esta inestabilidad se debe a, según entiende, la migración descontrolada.

"Los migrantes se han apoderado de Francia. ¡Deben cerrar la frontera, y rápido!", ha reclamado Trump en un nuevo mensaje al respecto publicado en sus redes sociales.

El nuevo mensaje del mandatario estadounidense es el segundo que publica sobre la crisis en Francia en las últimas 24 horas. Este pasado domingo por la tarde, se expresó en unos términos similares al asegurar que la migración está "prendiendo fuego" al país.

"La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande", ha aseverado el mandatario, antes de reclamar a las autoridades galas que adopten medidas inmediatas para revertir la situación. "¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!", manifestó.