Turquía anuncia que "el brote está controlado" y entra en una nueva fase con "vida social controlada"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Turquía ha anunciado este miércoles que el país ha superado la primera de las fases fijadas para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y, aunque ha destacado que "el brote está bajo control", el siguiente paso conllevará restricciones relajadas para llevar a cabo una "vida social controlada".

"El brote está bajo control pero las realidades del virus no han cambiado", ha explicado el ministro de Salud, Fahrettin Koca, durante una comparecencia a través de vídeo conferencia, según ha recogido la agencia estatal de noticias Anatolia.

Koca ha destacado el día que las autoridades sanitarias han registrado 2.253 nuevos casos y 64 muertes adicionales que, gracias al "éxito de los diagnósticos y de los tratamientos", Turquía puede afirmar que tiene la pandemia controlada.

No obstante, Koca ha insistido en que "el riesgo continúa", por tanto, el hogar "sigue siendo el entorno más seguro contra el virus. Perder el control sería una invitación para una segunda ola. Lo hemos visto en muchos países".

El ministro ha anunciado que, en esta nueva fase, el Gobierno no disminuirá, "sino que aumentará la capacidad para realizar más pruebas" con el objetivo, ha marcado, de detectar los nuevos casos de forma más temprana, realizando para ello "inspecciones periódicas en lugares públicos".

Algunos de esos espacios públicos, ha explicado Koca, como restaurantes y cafeterías seguirán cerrados, dos meses después de que el Gobierno turco decretase su clausura, al igual que otros centros de ocio como cines y áreas recreativas para niños.

Koca ha anunciado que el Gobierno tiene previsto publicar las nuevas normas que deberán regir esta "nueva vida social controlada", como la de no acudir en masa a centros comerciales. "Todos no podrán ir como antes, un cierto número de personas no podrá estar dentro".

El último parte del Ministerio de Salud de Turquía ha confirmado un total de 131.744 contagios de Covid-19 y de 3.584 víctimas mortales.