Turquía lamenta que sus relaciones con la UE sean "rehén" de Grecia y Chipre

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno turco ha acusado a las autoridades griegas y chipriotas de tomar como "rehén" las relaciones de Turquía con la Unión Europea, si bien ha considerado "positivo" que los líderes del bloque, reunidos desde el jueves en Bruselas, hayan reconocido los últimos acercamientos para rebajar las tensiones.

Los Veintisiete se han comprometido a estudiar a finales de año posibles sanciones contra Turquía si no mejora la situación en la zona oriental del Mediterráneo, en un gesto hacia Chipre, que reclamaba sanciones por la actividad turca en aguas en disputa con Atenas y Nicosia.

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha aplaudido la alusión en el comunicado final a las conversaciones con Grecia, pero ha matizado que estos contactos no se limitarán solo a negociar una demarcación marítima, sino a resolver todos los asuntos pendientes entre ambos países, según la agencia Anatolia.

Asimismo, ha lamentado que los líderes europeos "ignoren" a la parte turca de Chipre, advirtiendo de que no habrá ninguna negociación con Nicosia si no se tienen en cuenta los intereses del conjunto de la isla, dividida desde 1974. "Por esta razón, la UE debería instar a los grecochipriotas a hablar con los turcochipriotas, no con Turquía", ha afirmado.

El Ejecutivo turco también ve con buenos ojos la alusión a una "conferencia multilateral sobre el Mediterráneo Oriental", en línea con lo planteado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. En este sentido, ha defendido que Ankara es partidaria de resolver "los problemas de la región" mediante "el diálogo y la diplomacia".

ADHESIÓN A LA UE

El Ministerio de Exteriores turco confía en seguir avanzando "en todos los ámbitos" en las relaciones entre Turquía y la UE, en aras del "interés común" y con la "perspectiva de la adhesión" como telón de fondo, a pesar de que dicha integración permanece paralizada tras los reiterados enfrentamientos entre las dos partes.

"Ahora es tiempo de dar pasos para lograr resultados concretos", ha añadido Ankara, poniendo como ejemplo la liberalización de visados.