Tusk anuncia una cumbre europea el 25 de noviembre para confirmar el acuerdo del Brexit

REUTERS / POOL NEW

Actualizado 15/11/2018 9:19:44 CET

BRUSELAS, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha anunciado este jueves la celebración de una cumbre europea el próximo 25 de noviembre para "finalizar y formalizar" el Acuerdo de Salida de Reino Unido de la Unión Europea, después de que Londres y Bruselas hayan dado su visto bueno al documento negociado a nivel técnico.

"Si no hay nada extraordinario (entre tanto), celebraremos un Consejo europeo para finalizar y formalizar el acuerdo del Brexit el domingo 25 de noviembre, a las 9.30 horas", ha anunciado Tusk, en una comparecencia sin preguntas, acompañado por el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.

Será una reunión a la que están citados los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a Veintisiete porque el objetivo es que el bloque comunitario valide un texto -de 585 páginas-- que las capitales no han recibido hasta que ha sido aprobado por Londres y que están analizando ahora.

No está claro aún si la primera ministra británica, Theresa May, viajará a Bruselas el mismo domingo para sumarse después a sus socios, han indicado a Europa Press fuentes europeas.

En cualquier caso, Barnier ha advertido de que el trabajo "no ha terminado" y queda aún "un largo camino" para asegurar que el divorcio se produce de manera ordenada y que se sientan las bases para construir una buena relación futura.

Las líneas maestras del marco de asociación futura se adelantarán en una "declaración política" que acompañará el Acuerdo de Salida y sobre cuyo borrador trabajan los gobiernos europeos ahora, de cara a validarla también en la cumbre del día 25.

En una reunión de apenas media hora a primera hora de este jueves, Barnier ha informado a Tusk de que se han dado los "avances decisivos" en las negociaciones que permiten dar el siguiente paso y convocar la cumbre.

A partir de ahora, Barnier discutirá con el Parlamento Europeo y con los Estados miembros los detalles de la declaración política, cuyo texto será presentado por la Comisión Europea el próximo martes y se espera que el jueves siguiente sea adoptado por los Estados miembros, tras 48 horas para aportar sus opiniones, de modo que sea también aprobada por los líderes el domingo 25.

"Por mucho que me entristezca verles partir, haré todo lo posible para hacer esta despedida lo menos dolorosa posible", ha concluido Tusk su declaración ante la prensa, después de haber advertido que no comparte el "entusiasmo" de May por el Brexit porque cree que es una situación en la que "todos perdemos".

El presidente del Consejo ha querido también destacar el trabajo "extremadamente duro" que ha liderado Barnier en circunstancias "extremadamente difíciles", al tiempo que ha asegurado que el negociador europeo ha logrado cumplir con los objetivos más importantes para la UE.

Así ha subrayado que el acuerdo alcanzado servirá para "limitar los daños" que causará la desconexión de Reino Unido y también para garantizar los "intereses vitales y principios" de cada Estado miembro y de la UE en su conjunto.