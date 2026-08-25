Ucrania acusa a Rusia de "desestabilizar" la frontera con Moldavia con sus ataques "sistemáticos" en la zona

Archivo - El mninistro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha acusado este martes a las autoridades rusas de buscar la "desestabilización" de las regiones fronterizas entre Ucrania y Moldavia, y ha acusado a las tropas rusas de perpetrar ataques "sistemáticos" en zonas colindantes con la provincia de Odesa.

"Durante la noche, Rusia desplegó varios drones 'Shahed' contra la carretera internacional que cruza la frontera entre Ucrania y Molavia a la altura de Vinohradivka", ha indicado el ministro en un comunicado difundido en redes sociales.

Así, ha especificado que se trata del tercer ataque de este tipo en la frontera entre estos países en tan solo dos semanas. "Este es un patrón claro: Rusia está deliberadamente tratando de poner fin a la conectividad entre nuestros dos países y desestabilizar la zona fronteriza", ha afirmado.

Es por ello que ha pedido a la comunidad internacional condenar estos "ataques sistemáticos de Rusia contra corredores de transporte civil e infraestructura de vital importancia en la frontera".

Sibiga ha aprovechado la ocasión, además, para aplaudir las acciones de los trabajadores de Aduanas y los agentes de la Guardia Fronteriza que se "enfrentan a riesgos constantes" y que "merecen la solidaridad y todo el apoyo a nivel internacional, incluido el de las agencias fronterizas y los organismos internacionales".