Ucrania advierte de que el mar Negro puede convertirse en un "segundo estrecho de Ormuz"

Andi Sibiga, ministro ucraniano de Asuntos Exteriores. - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha advertido de que el mar Negro pude convertirse en un "segundo estrecho de Ormuz" a medida que continúa empeorando la seguridad marítima, con varios buques civil alcanzados en los últimos días frente a las costas de países como Bulgaria o Rumanía.

Sibiga ha denunciado que "Rusia utiliza los alimentos como arma", al igual que ha hecho con la cuestión migratoria. "Rusia es muy consciente de la vulnerabilidad de los países ante este tipo de medidas, en particular ante el debilitamiento de la seguridad alimentaria mundial", ha dicho en una entrevista para Ukrinform.

En ese sentido, ha advertido de que esta crisis alimentaria incide principalmente en países de África y pude desencadena nuevas olas migratoria hacia Europa. "Esta es una estrategia clara y bien pensada", ha señalado el ministro.

De igual forma, ha apostado por dejar fuera de los objetivos militares las rutas marítimas del mar Negro, al igual que el sector energético, y ha agradecido las iniciativas de países como India y Egipto para trabajar en esta cuestión.

"La seguridad alimentaria de muchos países del mundo depende de los cereales ucranianos (...) Debido al bloqueo ruso del mar Negro, no están recibiendo los productos a tiempo", ha señalado Sibiga, recordando que el bloqueo sur del mar Negro desde 2022 infló en un 22% el precio de los alimentos a nivel mundial.

"Las consecuencias ya se sienten, pero en el futuro se intensificarán. El mar Negro podría convertirse en el segundo estrecho de Ormuz, en lo que respecta a los alimentos (...) Ucrania es uno de los mayores productores de productos agrícolas del mundo, podemos alimentar hasta a 400 millones de personas. Se necesita presión colectiva para obligar a Rusia a desbloquear el mar Negro", ha reclamado.

RUMANÍA ADVIERTE DE LOS RIESGOS DE LOS ATAQUES EN EL MAR NEGRO

Por su parte, el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha advertido este viernes de que los últimos incidentes ocurrido en el mar Negro, en el que varios buques civiles han sido alcanzado por drones frente a las costas rumanas, pero también de Bulgaria, está poniendo en riesgo la seguridad de toda la región.

Dan ha puesto de relieve en una entrevista para Bloomberg que los ataques están incidiendo sobre las rutas marítimas que los ucranianos utilizan para transportar alimentos y aunque no se atreve a afirmar de manera rotunda que los drones proceden de Rusia, "la mayor parte de ellos sí tienen componentes rusos.

Dan ha explicado que si bien "técnicamente" no pueden afirmar que dichos drones sean rusos, "la mayor parte de ellos" tienen componente rusos y "cientos" han cruzado a territorio rumano a través de la frontera del Danubio con Ucrania.

"Técnicamente, no podemos afirmar ahora mismo que sean rusos. Lo que sí podemos afirmar es que hemos detectado cientos de drones aéreos en la frontera del Danubio con Ucrania que han entrado en territorio rumano", ha dicho.