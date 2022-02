Ucrania pide "duras sanciones" contra Rusia y recalca que "es el momento de actuar para detener la agresión"

Subraya que Moscú busca "provocar" a Kiev y dice que la decisión rusa "no tendrá implicaciones legales" sobre su territorio

El Gobierno de Ucrania ha reclamado este martes la imposición de "duras sanciones" contra Rusia para mandar una "clara señal" de que su decisión de reconocer la independencia de las regiones separatistas en el este del país es "inadmisible", al tiempo que ha incidido en que "ha llegado el momento de actuar para detener la agresión rusa y restaurar la paz y la estabilidad en Europa".

"Ucrania condena la decisión de Rusia de reconocer la 'independencia' de las cuasi entidades que ha creado en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, las llamadas República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk", ha señalado el Ministerio de Exteriores ucraniano en un comunicado.

Así, ha subrayado que "con esta acción, Rusia ha desafiado de forma flagrante las normas y principios fundamentales del Derecho Internacional, la Carta de la ONU y ha violado la soberanía y la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras internacionalmente reconocidas", al tiempo que ha añadido que la decisión "no tendrá implicaciones legales".

"Esta decisión recrudece drásticamente la situación y puede significar la retirada unilateral de Rusia de los Acuerdos de Minsk", ha destacado el Ministerio de Exteriores ucraniano, que ha hecho hincapié en que Kiev "entiende que las intenciones de Rusia y su objetivo es provocar a Ucrania".

"Estamos teniendo en cuenta todos los riesgos y no cayendo en las provocaciones, dado que seguimos comprometidos con un acuerdo político y diplomático del conflicto armado entre Rusia y Ucrania", ha reseñado, antes de puntualizar que "el servicio diplomático ucraniano está usando todo su arsenal de instrumentos diplomáticos para evitar la expansión del conflicto armado".

De esta forma, ha apuntado que el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, está "en comunicación continua con sus colegas para coordinar los esfuerzos diplomáticos y actuando para reunirse con agencias internacionales y cumbres, al tiempo que atrae ayuda de Defensa y garantiza la aplicación de duras sanciones contra Rusia". "Las próximas decisiones de Rusia dependen en gran medida de las reacciones globales a estos acontecimientos", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado horas después de que el representante permanente de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergiy Kislistsia, tildara de "ilegal e ilegítima" la decisión de Moscú y alertara de que "la totalidad de la ONU está bajo ataque". "Las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania permanecen y permanecerán sin cambios, al margen de cualquier acción y comunicado de Rusia", defendió.

"La cúpula política de Rusia debe asumir total responsabilidad de los resultados de la decisión adoptada", manifestó Kislistsia, quien argumentó que "el reconocimiento de las partes ocupadas de las regiones de Donetsk y Lugansk puede ser considerada una retirada unilateral de Rusia de los Acuerdos de Minsk".

Por ello, arguyó que "es clave ver ahora quién es un verdadero amigo y socio, quién está del lado de la Carta de la ONU y quién seguirá disuadiendo a Rusia únicamente con las palabras", según la cadena de televisión estadounidense CNN. "Estamos en nuestra tierra. No tenemos miedo a nada ni a nadie. No debemos nada a nadie y no entregaremos nada a nadie", apostilló.