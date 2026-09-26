Ucrania sanciona a 44 personas por la celebración de elecciones "ilegales" en territorio ocupado

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Louis Lemaire-Sicre / Zuma Press / Europa Press /

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este sábado un decreto que recoge la imposición de sanciones contra cuatro personas supuestamente involucradas en la celebración de elecciones "ilegales" en territorio ucraniano ocupado por las fuerzas rusas.

El paquete de sanciones establece que las personas señaladas "actúan en interés de Rusia y facilitan la ocupación temporal de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, así como de Crimea y Sebastopol, según un documento difundido por la Presidencia ucraniana.

"Algunas de ellas ya han sido elegidas como supuestos diputados de parlamentos locales ilegalmente establecidos en territorio ucraniano temporalmente ocupado. La lista también incluye a otros delincuentes y cómplices del Estado agresor. Entre ellos se encuentran la propagandista Irina Kuksenkova y el exdiputado ucraniano Iuri Onishchuk, que comenzó a cooperar con los rusos tras la ocupación de Melitópol", ha apuntado.

Así, el documento establece que estas "elecciones son ilegítimas". "Los resultados de dichas votaciones, así como cualquier documento emitido en el marco de estas elecciones, carecen de fundamento jurídico alguno", ha afirmado Zelenski. "Constituyen una grave violación del Derecho Internacional y sus principios fundamentales", ha añadido.

"El Derecho Internacional, incluidos el Reglamento de La Haya y el Convenio de Ginebra, exige que la potencia ocupante respete las leyes vigentes en el territorio ocupado. La ocupación no confiere soberanía", ha destacado, al tiempo que ha asegurado que estos procesos electorales "están plagados de fraude generalizado, votaciones forzosas y cifras de participación manipuladas".

"Rusia intenta legitimar sus crímenes de guerra y utilizar la imitación de un proceso electoral como una de las herramientas para consolidar su control sobre los territorios ucranianos ocupados. La información pertinente se compartirá con los socios para coordinar las sanciones en sus respectivas jurisdicciones", ha aclarado.