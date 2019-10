La UE condena la ofensiva turca en Siria pero cada país decidirá si deja de vender armas a Turquía

Actualizado 14/10/2019 18:16:29 CET

Los 28 piden crear régimen para poder sancionar a responsables de las perforaciones "ilegales" de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han "condenado" la ofensiva militar "unilateral" turca en el noreste de Siria, cuyo cese, así como la retirada de las fuerzas turcas han reclamado los Veintiocho, pero han dejado en manos de cada país decidir la suspensión de la venta de armas a Turquía pese a que varios países, incluidos Suecia, Dinamarca, Austria e Italia han pedido un embargo de armas de la UE.

Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia ya han anunciado en los últimos días que dejarán de vender armas a Turquía, una decisión a la que se ha sumado este lunes España, mientras que países como Suecia, Dinamarca, Austria, Italia y Bélgica, país que ya dejó de vender armas a Turquía tras el golpe fallido de 2016, han defendido un embargo de toda la UE.

"Los 22 países aliados de la OTAN no pueden imponer un embargo a un aliado. Por eso se ha hecho así", han explicado fuentes diplomáticas a Europa Press, que han precisado que se trata de un problema "jurídico" para los países aliados.

En el texto, se hacen eco de la decisión de "algunos" países de la UE de paralizar "inmediatamente" las licencias de exportación de armas a Turquía y los Veintiocho se han comprometido con la "aplicación estricta" del criterio 4 de la Posición Común de la UE que regula la exportación de armas a terceros, que exige valorar su impacto para la estabilidad regional.

"El grupo de trabajo relevante del Consejo se reunirá más adelante esta semana para coordinar y revisar las posiciones de los Estados miembro sobre esta cuestión", han avanzado los ministros de Exteriores del bloque tras prometer adoptar una política nacional "firme" de exportación de armas a Turquía.

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, que ya avanzó por la mañana que el Gobierno en funciones "sin duda" se sumaría a los países europeos que ya anunciaron el cese de la venta de armas a Turquía, ha explicado que "se invita a todos" a "que no haya nuevos contratos" con este país, dejando claro que es una decisión de "cada Estado" y "no le corresponde" a la UE y que aunque hubiera sido "más fácil" un embargo de la UE "tal cosa, hoy por hoy, no es posible".

"Hay algunos estados que tienen dificultades en su ordenamiento jurídico para adoptar esta clase de decisión", ha dicho el ministro, insistiendo en que "cada uno lo hará de acuerdo con el ordenamiento jurídico" nacional.

"Se han comprometido a hacerlo", ha zanjado en rueda de prensa la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, al ser preguntada si la decisión de poner fin a la venta de armas a Turquía es jurídicamente vinculante o no para los todos los países.

Mogherini ha insistido en que "sí hay un cese en las exportaciones", pero es "una responsabilidad nacional jurídica hacerlo" a la luz de la Posición Común de la UE y ha dejado claro que "el efecto es el mismo" que si se hubiera acordado un embargo de armas de la UE "formal".

"No queremos que los países que son aliados de la OTAN estén en una situación legal complicada a la hora de ejecutar" un embargo de armas, ha reconocido Mogherini, en referencia a las "disposiciones" que existen entre países de la OTAN sobre la exportación de tecnologías, al tiempo que ha esgrimido que los embargos de armas de la UE se dirigen a países como Libia "previstos por el Consejo de Seguridad de la ONU", al tiempo que ha asegurado que ello permitirá una aplicación "más inmediata" y "más rápida".

Mogherini ha dejado claro que "nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto" y aunque falta por ver si "será suficiente" para que Ankara dé marcha atrás en su operación, ha dejado claro que competerá a los líderes de la UE de este jueves y viernes abordar "más pasos" en caso necesario.

El ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, ha restado importancia a que no se haya acordado un embargo de armas de la UE a Turquía y ha insistido en que "todos" los países "se han comprometido a bloquear las exportaciones de armas" a Turquía en el futuro. "No podemos aceptar lo que está pasando", ha resumido, recordando que "todos" han condenado la ofensiva y avanzando que en las "próximas horas" firmará un decreto ministerial para ello en el caso de Italia. "Europa habla con una voz", ha zanjado.

Al ser preguntado por la posibilidad de más sanciones a Turquía, el jefe de la diplomacia italiana ha dicho que los líderes de la UE retomarán en la cumbre de este jueves y viernes "todas las discusiones eventuales" al respecto, apostado en todo caso por "diálogo y diplomacia" para lograr el cese de la acción turca.

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, no descartó esta mañana que "posiblemente" se tomen "más medidas", al tiempo que se mostró convencido de que "todos los Estados miembro" no quieren "apoyar tal guerra" con el suministro de armas. "Es importante seguir con el dialogo con Turquía a fin de tener algo de influencia sobre ellos, porque si esto no funciona tendremos que considerar más medidas", ha dicho.

También el ministro para Europa austríaco, Alexander Schallenberg, ha reconocido que Austria quería "más", un embargo de armas de la UE, pero los 28 han logrado" la mejor decisión posible". "Hay una decisión unánime de todos los Estados miembro de que no exportarán ningún arma a Turquía", ha remachado, admitiendo que ha sido "una discusión difícil".

CONDENA CLARA DEL BLOQUE A LA OFENSIVA DE LA UE

Los Veintiocho han "condenado" la ofensiva militar turca, que avisan, "socava seriamente la estabilidad y la seguridad de la región", está provocando que el sufrimiento de "más" civiles y desplazamientos, obstaculizando "dramáticamente" el acceso para la asistencia humanitaria.

Asimismo, han añadido, mina "significativamente" los avances logrados por parte de la coalición global contra el Estado Islámico, que sigue siendo "una amenaza para la seguridad" de Europa, Turquía, la región y a nivel internacional. Y piden una reunión ministerial de la coalición internacional contra el Estado Islámico encabezada por Estados Unidos para ver "cómo perseguir sus esfuerzos en el contexto actual".

Los Veintiocho aseguran que Turquía es "un socio clave" de la UE y un actor crítico en la región y debe responder a los "preocupaciones de seguridad" en el noreste de Siria "a través de medios políticos y diplomáticos, no una acción militar", al tiempo que han reiterado el compromiso del bloque con la unidad, soberanía e integridad territorial del Estado sirio, algo que solo podrá garantizarse con "una transición política genuina" y negociada por el Gobierno y la oposición bajo el auspicio de la ONU.

También han dejado claro que no habrá asistencia para la estabilidad o desarrollo de la Unión Europea "para zonas donde los derechos de las poblaciones locales sean ignoradas o violadas" pero subrayan la disposición del bloque de implicarse en atender las necesidades humanitarias y de los refugiados "a la luz de la evolución de las necesidades".

APOYO A CHIPRE

También han invitado a Mogherini a presentar "rápidamente" propuestas para poner en marcha "un régimen marco de medidas restrictivas contra personas naturales y jurídicas responsables o implicadas" en las perforaciones "ilegales" de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental en otro texto pactado, aunque la italiana ha evitado dar plazos para ello y ha recordado que los países deberán hacer propuestas para las designaciones concretas.

Los ministros de Exteriores de la UE han trasladado su "plena solidaridad con Chipre" y han instado a Turquía a negociar "de buena fe" con Chipre la delimitación de las zonas económicas exclusivas y la plataforma continental, "en pleno respeto del Derecho Internacional y en conformidad con el principio de buenas relaciones de vecindad".