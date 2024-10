La UE defiende la FINUL y responde a Netanyahu que solo la ONU puede retirar la misión

Vehículos de la misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) - Stringer/dpa

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han expresado este lunes su denuncia de los ataques israelíes contra posiciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), reiterando a las autoridades de Israel que solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede decidir la retirada de la misión.

A su llegada a la reunión en Luxemburgo, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que es "completamente inaceptable" atacar tropas internacionales de la ONU. "La situación solo va a peor", ha indicado sobre la crisis en Oriente Próximo, después de que los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel hayan dejado cinco 'cascos azules' heridos.

Todo después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya exigido al secretario general de la ONU, António Guterres, la retirada de la FINUL asegurando que sus fuerzas se han convertido, a su juicio, en "escudos humanos" para las milicias de Hezbolá.

"No es el secretario general el que decide si se queda o no. Es el Consejo de Seguridad el que tiene que tomar estas decisiones, dejen de echar la culpa a Guterres, no es él personalmente", ha enfatizado el Alto Representante.

Varios ministros se han sumado a este mensaje del jefe de la diplomacia europea, empezando por el titular irlandés, Micheal Martin, quien ha señalado que las palabras de Netanyahu son "muy preocupantes", al igual que los ataques del Ejército israelí a las fuerzas de la ONU en la zona conocida como la 'línea azul'.

Frente estos ataques a la ONU, que son un "paso atrás" de Israel, Martin ha recalcado que "no puede haber duda o relajación" por parte de la UE en la defensa de la "primacía" de la ONU para defender el orden mundial basado en reglas. Al tiempo, ha denunciado que Israel busca sacar la presencia internacional de Líbano y tener campo abierto en esta región donde se produce "una gran batalla" con Hezbolá.

Para el ministro de Exteriores austriaco, Alexander Schallenberg, resulta "inaceptables" los ataques contra la FINUL y ha defendido la labor de los 'cascos azules', asegurando que "no es cosa de un país o una organización terrorista" cambiar la misión. "Hemos dejado claro a Israel que continuarán su mandato y no serán retirados", ha expuesto.

Misma línea que ha defendido España, que ha insistido en que los alterados bélicos son "inaceptables" y "deben parar y no repetirse" en el sur de Líbano. Estos ataques contra 'cascos azules' es "lo es contrario" a lo que se espera de cualquier miembro de Naciones Unidas, ha incidido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señalando que contravienen el derecho internacional humanitario.

"Solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede acordar el repliegue de la FINUL, que sigue cumpliendo su misión y ocupando posiciones importantes para que no se produzca un conflicto mayor", ha ahondado, reiterando el apoyo de España a la misión.

Su colega de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha explicado que en sus contactos con las autoridades de Tel Aviv ha señalado que estas acciones son "inaceptables" y deben parar y ser investigadas. En este sentido, ha alabado la reacción de la UE con una posición conjunta que denuncia la situación en el sur de Líbano. "El texto es claro, veremos si es suficiente y esto para", ha apuntado.

POSICIÓN COMÚN EXPRESA ALGO "EVIDENTE"

Los Estados miembro de la UE llegaron a un acuerdo el domingo a última hora para denunciar los ataques y demandar una investigación "exhaustiva" de los incidentes contra la FINUL. "Esperamos urgentemente explicaciones y una investigación exhaustiva de las autoridades israelíes sobre los ataques contra la FINUL, que desempeña un papel fundamental en la estabilidad del sur de Líbano", reza la posición de los 27.

De todos modos, preguntado por las divisiones en el seno de la UE sobre el conflicto en Oriente Próximo, Borrell ha lamentado que "llevó mucho tiempo" adoptar una postura común que expresa una posición "bastante evidente".

"Es bastante evidente que tenemos que estar en contra de los bombardeos israelíes contra FINUL, porque nuestros soldados están allí. Apreciaría que los Estados miembros llegaran a un acuerdo más rápido", ha concluido el responsable de Exteriores de la UE.

Las dificultades de los 27 para cerrar una posición única tras los bombardeos a los 'cascos azules' en el sur de Líbano quedó plasmado en que los Estados miembros tardaron más de 48 horas en pactar el comunicado.

En este caso encabezó las reticencias República Checa que retrasó el proceso durante el fin de semana y busco rebajar el nivel de crítica a Israel y que el texto hiciera más hincapié en los cohetes lanzados por Hezbolá, explica fuentes europeas y diplomáticas, que señalan que Praga guardaba las espaldas de Israel.

República Checa ya protagonizó un episodio similar a principios de mes cuando bloqueo una posición común de la UE que denunciaba el alto balance de víctimas civiles en las operaciones militares de Israel en Líbano y reclamaba evitar una nueva intervención en el terreno.

A este respecto, el ministro de Exteriores luxemburgués, Xavier Bettel, ha reconocido las grietas en la posición común europea respecto a Oriente Próximo, indicando que lo mínimo es que se ponga de acuerdo en "qué es aceptable y qué es inaceptable". "La gente tiene preguntas y no tenemos respuestas", ha indicado, tras señalar que la UE tiene que poder llegar a acuerdo de mayoría pero que no dependan de la unanimidad de los Estados miembros.

El titular de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha admitido que en esta cuestión es "difícil" llegar a una posición común, insistiendo en que la situación es "complicada" e Israel tiene derecho a responder a los ataques de Hamás y Hezbolá, pero "de acuerdo a derecho internacional".