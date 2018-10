La UE pide a Trump quedar totalmente al margen de su subida de aranceles sobre el acero y el aluminio

Publicado 10/03/2018 17:52:49 CET

La comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, ha pedido este sábado a Estados Unidos que el bloque quede exento de la subida de aranceles sobre el acero y el aluminio anunciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, tras unas conversaciones mantenidas este sábado en Bruselas con el representante de Comercio norteamericano, Robert Lighthizer, que de momento "no han arrojado resultados" y "proseguirán la semana que viene".

"No se nos ha aclarado el procedimiento de exenciones que seguirá Estados Unidos", ha lamentado Malmström, quien ha hecho saber que "como estrecho aliado de Estados Unidos en comercio y seguridad, la Unión Europea debe quedar al margen de las medidas anunciadas".

Al encuentro también asistió el ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Hiroshige Seko, quien planteó igualmente su "gran preocupación ante las medidas anunciadas".

Ambos "subrayaron ante Lighthizer su expectativa de que las exportaciones de la UE y Japón a los Estados Unidos quedarían exentas de la aplicación de aranceles más elevados" sobre ciertos sectores de ambos materiales.

Esta semana, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, instó a la Administración estadounidense a excluir a la industria europea del arancel del 25% al acero y del 10% al aluminio, igual que en el caso de México y Canadá y le ha avisado de que el bloque no tolerará que excluya sólo a determinados países de la UE.

"Esperamos que toda la UE sea tratada como un bloque comercial. No podemos aceptar que la UE sea dividida en categorías diferentes", ha avisado el finlandés en rueda de prensa después de que Reino Unido haya avanzado que pediría ser excluido.

Katainen ha dejado claro que la UE no subsidia a su industria del acero y el aluminio y por tanto no puede haber diferencias de trato entre países ni compañías en el conjunto del bloque. "No es el caso. No queremos ver división entre los Estados miembro o compañías sobre estas cuestiones", ha zanjado.

"No hay subsidios en nuestro sector del acero y aluminio", ha asegurado el vicepresidente de la Comisión Europea.