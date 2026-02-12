La UE, la UA y la ONU reiteran compromiso de proteger a la infancia ante conflictos y reclutamiento militar

Archivo - Un niño con su madre en frente al memorial por los soldados muertos en Kiev. - Europa Press/Contacto/Miguel Candela - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea, la Unión Africana y Naciones Unidas han reiterado en un comunicado conjunto el compromiso a proteger a la infancia ante "los estragos de la guerra", alertando en especial del fenómeno del reclutamiento de niños soldado.

"Mientras somos testigos de la magnitud alarmante de los conflictos actuales y de su devastador impacto en los niños y niñas. Uno de cada cinco niños en el mundo vive en contextos afectados por conflictos", han indicado estos organismos internacionales que avisan de que la infancia "suele ser las primera y siempre la víctima más vulnerables de los conflictos armados".

Estos actores señalan el "compromiso inquebrantable" con proteger a los niños afectados por conflictos armados y "de poner fin y prevenir el reclutamiento y uso de niños por fuerzas armadas y grupos armados en todo el mundo".

La UE, la UA y la ONU hacen alusión a los registros sobre el reclutamiento de niños soldado, que en 2024 ascendió a 7.402 niños por actores en distintos conflicto. Del total, un tercio de los niños afectados eran niñas, quienes enfrentan riesgos específicos y graves, incluido el matrimonio forzado y la explotación sexual.

De este modo, piden a todas las partes en lugar con conflicto a "cumplir plenamente con el derecho internacional, a liberar de inmediato y sin condiciones a todos los niños de sus filas y a garantizar que los niños asociados con partes en conflicto sean tratados ante todo como víctimas". Consideran fundamental tipificar como delito el reclutamiento y uso de niños en guerras y piden "la implementación de medidas de prevención, como mecanismos de verificación de edad", además de "la adopción de protocolos de transferencia a actores civiles".

Los supervivientes de los conflictos "padecen graves traumas físicos y psicológicos, desplazamientos prolongados y la interrupción de la educación y de sus medios de vida, consecuencias que pueden comprometer de manera irreparable sus perspectivas de futuro y su bienestar general".

Así, estos actores internacionales llaman a contar con alianzas sólidas en un momento en el que el orden internacional está siendo cuestionado. "La cooperación sigue siendo fundamental para avanzar en el objetivo compartido de proteger a los niños afectados por conflictos y allanar el camino hacia una paz sostenible", recalcan.