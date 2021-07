Uganda anuncia penas de hasta dos meses de cárcel a los que se salten las restricciones por la pandemia de coronavirus

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Uganda ha anunciado que las personas que violen las restricciones impuestas en el país ante la pandemia de coronavirus se exponen a una pena de hasta dos meses de cárcel, excluyendo la posibilidad del pago de multas, como hasta ahora.

La decisión ha sido anunciada a través de un documento publicado por la ministra de Sanidad, Jane Ruth Aceng, y contempla el encarcelamiento de personas por no usar mascarilla y por no informar a las autoridades de posibles casos de COVID-19, según ha recogido el diario ugandés 'New Vision'.

Asimismo, recoge penas de hasta dos meses de cárcel para cualquier persona que escape o ayude a escapar de un centro de cuarentena o mantenga abierto un comercio, restaurante o bar pese a la orden de cierre de las autoridades, mientras que también serán condenados los que vendan productos no alimentarios en las calles.

El Ministerio de Finanzas había propuesto un sistema de multas dividiendo en tres grupos las posibles infracciones, después de que el presidente ugandés, Yoweri Museveni, apostara en un primer momento por las multas en lugar de las penas de cárcel, tal y como ha recogido el diario 'Daily Observer'.

En respuesta, la activista Hellena Okiring ha criticado la decisión y ha acusado al Gobierno de "militarizar" la respuesta ante el coronavirus. "Acosar a la gente y encarcelarla supone una derrota del propósito de salvar vidas haciendo cosas que enfadan al público", ha sostenido.

Por ello, ha apostado por "educar a la gente sobre el problema de la COVID-19 y encontrar una vía constructiva para hacer frente a los que se saltan las restricciones y premiar a los que muestran un comportamiento ejemplar". "La situación mejoraría", ha zanjado.

Las autoridades ugandesas han confirmado hasta la fecha 77.505 casos de coronavirus, con 868 muertos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).