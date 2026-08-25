UNICEF advierte de desnutrición infantil crónica en Gaza

Palestinos desplazados se reúnen para recibir comidas de una cocina benéfica en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 16 de agosto de 2026. - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

UNICEF ha alertado este martes de que la Franja de Gaza registra niveles "preocupantes" de desnutrición crónica entre la población infantil, lo que repercute en el retraso en el crecimiento que afecta al 12,2% de los menores de cinco años.

La última encuesta SMART muestra niveles bajos de desnutrición infantil aguda, pero niveles preocupantes de desnutrición crónica, mala calidad de la dieta y desnutrición materna, ha indicado la organización que advierte de una situación nutricional compleja en el enclave palestino.

De esta forma, la desnutrición crónica o retraso del crecimiento, indicador que refleja las condiciones acumuladas de nutrición y salud a lo largo del tiempo, afecta al 12,2% de los menores de cinco años, mientras que el sobrepeso afecta al 4,0%. La coexistencia de ambos indicadores "apunta a una mala calidad de la dieta, y no solo a la cantidad de alimentos".

Así las cosas, el 73% de los niños y niñas de entre 6 y 23 meses había consumido alimentos poco saludables el día anterior y solo el 22,4% había recibido una dieta mínima aceptable, con alrededor del 37,1% de los menores de cinco años sufriendo diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta.

"La nutrición de los niños y niñas mejora cuando la ayuda y los suministros comerciales llegan hasta ellos, y se deteriora con la misma rapidez cuando no llegan", ha afirmado Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Próximo y Norte de África, quien indica que los avances en la situación alimentaria "son frágiles y dependen de un acceso humanitario sostenido, una financiación suficiente y unos mercados comerciales que funcionen".

"Sin estas condiciones, los avances podrían revertirse en cuestión de meses y la infancia volverá a pagar el precio más alto", ha advertido, al tiempo que ha señalado que desnutrición aguda puede mejorar en cuestión de semanas "pero sus efectos más amplios no desaparecen".

UNICEF ha pedido acceso humanitario sostenido y sin trabas a la Franja para los servicios de nutrición, salud, agua y saneamiento, también que tengan acceso a combustible y financiación continuada. De hecho la propia encuesta muestra la dificultad para llegar a la población gazatí, ya que no cubrió aproximadamente al 17% de la población de Gaza debido a restricciones de acceso y seguridad.