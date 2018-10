Mueren cinco personas en un tiroteo en la sede de un diario local en el estado de Maryland

Actualizado 29/06/2018 10:07:10 CET

Al menos cinco personas han muerto este jueves en un tiroteo registrado en la sede del diario estadounidense 'Capital Gazette' en la localidad de Annapolis, capital del estado de Maryland, según han confirmado las autoridades.

El jefe en funciones de la Policía del condado de Anne Arundel, Bill Kramph, ha agregado que "varias personas se encuentran heridas en estado grave", según ha recogido el diario 'USA Today'.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión ABC han indicado que un sospechoso ha sido detenido en el lugar, sin que por el momento haya más detalles al respecto.

Las autoridades han señalado que el sospechoso, identificado como Jarrod Ramos, de 38 años, demandó al diario por difamación en 2012 después de que un columnista escribiera sobre su declaración de culpabilidad en el marco de un caso de acoso en 2011. Su demanda fue desestimada.

Las principales fuentes policiales han informado a la cadena estadounidense NBC de que Ramos ha sido identificado mediante un software de reconocimiento facial.

En el lugar ha sido localizado lo que podría ser un artefacto explosivo, si bien este extremo no ha sido confirmado oficialmente, según el propio Kramph. "Hay artificieros en el lugar. No anticipamos que haya más artefactos explosivos", ha añadido, tal y como ha informado la CNN.

El periodista Phil Davis, que trabaja para el diario y se encontraba en el edificio en el momento del tiroteo, ha señalado que el lugar era "como una zona de guerra". "Un hombre armado disparó a través de la puerta de cristal de la oficina y abrió fuego contra múltiples empleados", ha agregado.

"No hay nada más terrorífico que escuchar a múltiples personas ser tiroteadas mientras estás debajo de tu escritorio y después escuchar al tirador recargar su arma", ha manifestado.

Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter estar "absolutamente devastado" por "la tragedia en Annapolis".

El presidente del país, Donald Trump, ha subrayado que "sus pensamientos y rezos están con las víctimas y sus familias", al tiempo que ha dado las gracias a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia por su actuación.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.